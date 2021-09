Il Mattino: il grande dubbio di Allegri, difesa a tre o a quattro?

Oggi Il Mattino scrive dei dubbi di Massimiliano Allegri sulla formazione che scenderà oggi in campo in Napoli-Juventus:

“Il grande dubbio di Massimiliano Allegri è legato alla difesa: a 3 oppure a 4, questo il dilemma. De Ligt è l’uomo più in bilico. Se l’ olandese sarà in campo la Juventus cambierà faccia. Con De Ligt, infatti, la difesa sarà a tre, in sua assenza, invece, Allegri potrebbe scegliere una linea a quattro interamente italiana. Sì, perché ai lati degli intoccabili Bonucci e Chiellini, ci saranno De Sciglio (a destra) e Pellegrini (a sinistra)”.