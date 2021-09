L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di sta sera tra Napoli e Juventus e ad Andrea Agnelli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il patron bianconero sarà in tribuna: “Pochi convocati per Napoli, ma la comitiva guadagna un elemento di rilievo: torna infatti in trasferta anche il presidente Andrea Agnelli. La voglia di mandare un segnale di vicinanza ai giocatori e alla piazza in un momento così importante e delicato è evidente”.