GdS – La Camera discute sull’aumento della capienza negli stadi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla “situazioni spettatori” con i club che chiedono un aumento di capienza: “Il Pd ha riproposto quanto aveva già presentato un mese fa con l’emendamento di Patrizia Prestipino, Andrea Rossi e dell’ex ministro dello sport Luca Lotti: passare dal 50 al 75 per cento negli stadi e dal 35 al 50 nei palazzetti. Cifre identiche a quelle dell’emendamento di Simone Valente dei 5 Stelle e di Daniele Belotti e altri nove deputati della Lega. Queste spinte dovrebbero aiutare Valentina Vezzali a tornare alla carica per chiedere un aggiornamento del testo convincendo il ministero della Salute e il Cts. Se ne parlerà sicuramente anche al consiglio nazionale del Coni in programma martedì con la presenza della sottosegretaria allo Sport”