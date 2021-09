Gazzetta: Allegri punta su Bonucci e Chiellini, esordio per Locatelli

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione della Juventus che Massimiliano Allegri potrebbe schierare domani in Napoli-Juve:

“Le certezze: Morata giocherà davanti, Locatelli esordirà dal primo minuto in mezzo. Le… quasi certezze: dietro ci saranno Bonucci e Chiellini, colonne in Nazionale. E poi, a centrocampo, assieme ad Adrien Rabiot dovrebbe giocare Weston McKennie. La novità principale però è sulle fasce. Mattia De Sciglio, a meno di grosse sorprese, giocherà dall’inizio. E Luca Pellegrini, a sorpresa, ha buone chance di esserci dal 1′ in una linea a quattro”.