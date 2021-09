Napoli-Juventus, come detto, sarà una partita complicata a causa della vigilia complicata che stanno vivendo entrambe le squadre di A: in casa bianconera, i problemi sono in larga parte dovuti alla folta presenza di sudamericani.

Infatti, tra oggi e addirittura domani(il giorno del match) rientrano dal Sudamerica Dybala, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Bentancur. I due brasiliani e l’uruguagio sicuramente saranno out; Alex Sandro e Danilo rientreranno sabato in Italia, Bentancur ha qualche noia fisica da smaltire.

Allegri deciderà oggi su Dybala e Cuadrado, ma al momento sembra che anche loro due resteranno a Torino. Dunque, il tecnico toscano dovrebbe schierare una difesa a 3, con Bonucci, Chiellini e De Ligt; gli esterni di centrocampo saranno De Sciglio e Bernardeschi, mentre in mediana debutterà Locatelli al fianco di Rabiot. In avanti, inizierà da titolare Kean con Morata e Kulusevski, anche se Allegri potrebbe anche non decidere di schierare tutti e 3.

Solo Kean ha il posto assicurato, mentre uno degli altri due dovrebbe finire in panchina a discapito di McKennie, in modo da poter avere una parità numerica in mezzo al campo.