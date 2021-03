Repubblica: la tregua tra Gattuso e ADL fa sperare Napoli nella Champions

Gli elementi per sperare nella Champions ci sono. Con due mesi di ritardo, il Napoli è tornato a correre grazie alla serenità ritrovata nell’ambiente, soprattutto tra Gennaro Gattuso e il presidente De Laurentiis.

Lo ha raccontato Repubblica:

“Ma i motivi per pensare positivo sono molti di più. C’è in primis la tregua tra De Laurentiis e Gattuso: un po’ meno separati in casa rispetto a gennaio e febbraio, anche se il rapporto personale tra i due rimane comunque compromesso. Adesso però è interesse di tutti terminare bene la stagione, evitando altri litigi o incomprensioni. Al tecnico calabrese basta e avanza avere dalla sua parte i giocatori, che hanno sempre apprezzato molto il lavoro di Ringhio e fatto quadrato intorno a lui, nella buona e nella cattiva sorte”.