Non solo il Napoli, ma anche molte squadre di Serie A sfruttano l’ultimo periodo di questa stagione, che combacia solo con il finale di stagione del campionato, Roma esclusa, per iniziare a programmare la prossima stagione.

Tra queste squadre c’è la Juventus, che deve valutare un attimo come ripartire in una stagione in cui probabilmente non si vincerà lo Scudetto: bisognerà partire dalla valutazione su Cristiano Ronaldo, grande campione molto(forse troppo?) esoso per le casse bianconere.

Di sicuro, la dirigenza bianconera potrebbe investire in attacco per un’altra punta e torna in voga il nome di Milik: il polacco è attualmente al Marsiglia, ma i transalpini annaspano nei bassi fondi della classifica e occorre quasi un miracolo per raggiungere la zona Champions.

Per cui, la Juventus ci pensa e potrebbe mettere sul piatto 12 milioni per il polacco. L’unico ostacolo a questa ipotesi potrebbe essere Moise Kean: se, infatti, il Psg decidesse di non riscattarlo e il giovane attaccante tornasse all’Everton, allora la priorità sarebbe per il giovane attaccante italiano. Lo rivela Tuttosport.