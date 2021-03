La Roma che affronterà il Napoli in campionato sarà una Roma molto ridimensionata, con alcune assenze importanti, come quelle di Veretout e di Mkhitaryan, e inoltre è reduce da una trasferta complicata e lunga come quella di Kiev.

Ma, a queste problematiche, se ne potrebbe aggiungere un’altra: infatti, nella partita di ieri, il giovane difensore brasiliano, Roger Ibanez, ha avuto una durissimo scontro, testa contro testa, con il suo compagno di squadra Kumbulla.

A seguito di questo scontro, Ibanez è stato costretto ad uscire e si è sottoposto ad alcuni accertamenti, che hanno evidenziato un piccolo vuoto di memoria.

In pratica, Ibanez non ricorda di aver giocato il primo tempo per il colpo alla testa, che gli ha causato un piccolo trauma. Adesso la Roma farà tutti gli accertamenti del caso seguendo il protocollo sugli infortuni alla testa, ma c’è la concreta possibilità che Ibanez salti la sfida di domenica.