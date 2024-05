Quasi ufficiale, il prossimo anno senza coppe per il Napoli

Il Napoli con molta probabilità non giocherà alcuna coppa il prossimo anno visto il pareggio contro la Fiorentina, partita fondamentale, che in caso di vittoria sarebbe riuscita a superare la squadra toscana e ritagliarsi uno spazio per la Conference League.

Gli azzurri, ormai al decimo posto con una partita rimanente, proveranno a vincere la gara contro il Lecce ma anche i tre punti non basteranno per la qualificazione alla prossima edizione della Conference League poichè la Fiorentina dovrebbe perdere la prossima partita contro il Cagliari e il recupero a fine stagione contro l’Atalanta.