I numeri imbarazzanti del Napoli in trasferta

Il Napoli non è più efficace lontano dal Maradona. Nonostante i concetti di «casa» e «trasferta» abbiano poco senso in una stagione anomala come quella del Covid-19, per gli azzurri questa netta distinzione vale ancora.

Oltre al fatto che nelle ultime quattro partite in trasferta il Napoli ha raccolto un solo punto, è indicativo anche il numero di gol subiti. I dati raccolti oggi dal Corriere del Mezzogiorno sono imbarazzanti:

“Nel 2021 il Napoli ha subito 28 dei 46 gol incassati nelle 38 gare ufficiali disputate finora (il 60,8%), e 21 su 28 (il 75%) sono arrivati fuori casa. Le due fasi nel calcio sono collegate, gli azzurri hanno sofferto di più anche perché hanno fatto fatica in varie partite a risalire il campo, evitare il pressing avversario, costruire una proposta offensiva fluida”.