Ivan Juric, tecnico del Verona, oggi ha parlato in conferenza stampa e ha introdotto la sfida tra Sassuolo e Verona, una sfida importante per gli scaligeri, che cercano di provare a lottare per un piazzamento in Europa.

Ma, in questi giorni, si discute anche del suo futuro e a precisa domanda su un suo ipotetico futuro sulla panchina del Napoli, il tecnico di Spalato ha risposto così:

“In questo momento sia io che la squadra pensiamo solo al futuro. Sulle voci che riguardano un mio futuro a Napoli, vi posso dire che leggo poco i giornali e in questa settimana per nulla. Io sono ancora concentrato sul Napoli“.