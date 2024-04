Sky, Di Canio: “A Conte non piacerebbe Anguissa. Davanti prenderebbe Lukaku”

A Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato quello che potrebbe essere il prossimo Napoli targato Antonio Conte:

“Ci sarebbe la possibilità di vendere Osimhen e prendere Lukaku che a 35mln magari te lo danno. Credo però non gli piacerebbe Anguissa, poi mi sbaglio e con lui diventerà il più forte incontrista, ma a lui non piacciono questi giocatori che vanno girando per il campo. Lui finge di pressare, viene superato e poi trotterella. E’ difficile disciplinare giocatori già fatti. Lobotka ok perché organizza ma rincorre pure”.