Repubblica: è pronta la staffetta Mertens-Osimhen

Dopo Benevento e Sassuolo, il rientro di Osimhen può solo far bene a Dries Mertens. Il belga è guarito dall’infortunio alla caviglia, ma non può sostenere l’attacco da solo.

Lo ha scritto Repubblica, secondo cui Gattuso può giocarsi la staffetta Mertens-Osimhen già domani:

“La sua storia potrebbe ripartire proprio dal Bologna. Gattuso quasi certamente opterà per un approccio soft: Osimhen partirà in panchina e poi farà capolino nella ripresa. Il rientro è fondamentale. Mertens non può sostenere da solo il peso del reparto offensivo. Ha appena smaltito un lungo problema alla caviglia e ha risentito il doppio impegno ravvicinato: bene col Benevento, male col Sassuolo dove ha giocato più di un’ ora senza fare la differenza. Ci riproverà col Bologna: sarà il punto di riferimento del tridente, ma Gattuso ha qualche opzione da sfruttare. La “staffetta” con Osimhen oppure schierarli in tandem”.