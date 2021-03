CdS – Osimhen vuole tornare a segnare! L’ultimo gol risale proprio alla sfida d’andata

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Bologna. Infatti, come riportato dal quotidiano, Osimhen tornerà in panchina e vuole tornare a segnare contro i rossoblu: “L’ idea, comunque, è che alla fine Osi farà il suo graditissimo ritorno nella lista degli uomini chiamati a sfidare e anzi a battere il Bologna. Altra tappa fondamentale di una rincorsa Champions che da domani alla partita del 21 marzo con la Roma segnerà le sorti della stagione. Per la cronaca, l’ ultimo gol di Victor risale proprio al primo round dell’andata: 1-0 e via. Via in tutti i sensi. Era l’ 8 novembre 2020, una vita: 119 giorni domani”.