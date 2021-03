CdS – Zielinski e Skorupski: derby polacco nella partita di domani!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Bologna. Infatti, come riportato dal quotidiano, la sfida sarà anche un derby polacco tra due amici, Zielinski e Skorupski: “L’ ultima volta finì a colpi di selfie, fu dopo la sfida del Dall’Ara, Piotr Zielinski e Lukasz Skorupski viaggiarono insieme verso la nazionale. Di nuovo convocati (e ci sono anche altri tre portieri) per la sfida del 25 contro Ungheria, Andorra e Inghilterra per le qualificazioni mondiali. Amici sì, ma a partite alterne. Quando Napoli e Bologna si incontrano diventano avversari veri. Sono nati a quasi duecento chilometri di distanza, Skorupski a Zabre, lì ha fatto le giovanili, lì è cresciuto. Zielinski è di Zabkowice Slaskie, nella Bassa Slesia. Compagni di nazionale, i due hanno però avuto anche un’ esperienza all’ Empoli. Zielinski ci era arrivato nel 2014, un anno dopo lo ha raggiunto Skorupski. E’ sbocciata lì l’ amicizia tra i due. Con l’ arrivo di Paulo Sousa sulla panchina della nazionale, adesso Skorupski vuole fare di tutto per convincere il ct portoghese a dargli una chance per l’ Europeo“.