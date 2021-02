«Mette in imbarazzo Djimsiti, tutto il Napoli passa da lui», i quotidiani incensano Lozano

Anche nella sconfitta sonora di Bergamo, Hirving Lozano ha accesso da solo l’attacco del Napoli. Il messicano ha segnato il gol della speranza (2-1), il tredicesimo della sua stagione.

Ecco le pagelle dei quotidiani per il Chucky:

Il Mattino 7.5

“L’arma vera del Napoli. Fa ammonire Palomino nei primissimi minuti, gli azzurri giocano sulle sue incursioni, mette in imbarazzo Djimsiti. L’unico a dimostrare cosa significa voglia di lottare e di provarsi. Passa tutto per lui, gol compreso. Ma è un diavolo della Tasmania. Un esempio”.

Corriere dello Sport 6.5

“Già nel pessimo primo tempo napoletano è l’unico a tentare qualcosa, un po’ di corsa, qualche puntatina, ma niente di veramente apprezzabile. Nel secondo, passa a sinistra e segna il gol che riapre la partita. Nell’ azione del 3-1, ormai esausto, non insegue Pessina che si stacca da lui per entrare in area”.

La Gazzetta dello Sport 6.5

“Scatta un numero di volte impressionante, ma lo servono poco. Appena la squadra si sveglia lui è il riferimento”.