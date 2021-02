CorrSport – Squadra troppo impaurita a Bergamo, il Napoli si arrende

Il Napoli cade ancora e lo fa a Bergamo con un’altra sconfitta pesante.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sono riemerse le difficoltà già viste nelle ultime gare: gli azzurri non riescono a dimostrare grinta e personalità dopo aver subito goal, presi dall’angoscia e dalla paura. Bloccati dal punto di vista psicologico, fanno fatica ad avere idee se non passare la palla al proprio portiere e lanciare lungo per Osimhen.

Non c’è fiducia nei confronti dell’allenatore, quella che ADL non gli ha dato sondando il terreno con altri tecnici; una mossa che sembra stia destabilizzando tutto l’ambiente, non c’è tranquillità e in campo si avverte tutto questo partita dopo partita. Al Napoli serve una svolta.