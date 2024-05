ADL ha chiesto di spostare Fiorentina-Napoli: in arrivo la risposta della Lega

Fiorentina-Napoli, da calendario, dovrebbe essere disputata venerdì 17 maggio. Si, dovrebbe, questo perché la partita decisiva per la qualificazione in Europa in quanto scontro diretto, potrebbe subire una variazione a causa di una richiesta di Aurelio De Laurentiis. Infatti, anche per motivi di scaramanzia (nella tradizione napoletana il venerdì 17 è segno di sfortuna), il presidente azzurro ha richiesto lo spostamento del match a sabato 18. Quest’oggi Repubblica ha rivelato la probabile risposta da parte della Lega Serie A:

“Quando si giocherà Fiorentina-Napoli? La gara – prevista dalla Lega Calcio venerdì prossimo alle 20.45 – non dovrebbe subìre variazioni. Ma De Laurentiis non gradisce la data (anche per motivi scaramantici) e ha chiesto al presidente Lorenzo Casini lo spostamento a sabato 18 maggio (18 o 20.45 l’orario). Il numero uno della Lega avrebbe parlato pure con la Fiorentina, ma alla fine non dovrebbero esserci spostamenti per quanto riguarda il match con i viola che sarà decisivo per l’ottavo posto, ultimo utile per la qualificazione europea”.