Ndoye: “Abbiamo difeso bene, sapevamo che il Napoli fosse una grande squadra”

Il Bologna ha guadagnato tre punti importanti al Maradona che lo avvicinano sempre di più alla certezza matematica della Champions, con delusione immensa del Napoli e, soprattutto dei tifosi. La sconfitta è stata dovuta anche a causa del gol subito da Ndoye, il primo in Serie A:

“Sapevamo che il Napoli è una grande squadra, abbiamo atteso il momento giusto per cercare il gol e abbiamo difeso bene. Io ho segnato il mio primo gol in Serie A e sono contento per me e per la squadra. Ci ho lavorato tanto in allenamento per tutta la stagione e alla fine è arrivato. Finora non avevo segnato, ma ho sempre dato il massimo per aiutare il gruppo.”

Sul futuro e la Champions League: “I nostri tifosi sono incredibili, giochiamo per farli felici e quando vinciamo ci piace festeggiare con loro sotto il settore ospiti. Non vogliamo parlare di Champions finché non ne abbiamo la certezza matematica, andiamo avanti gara per gara come abbiamo fatto per tutta la stagione. Credo che il nostro segreto sia il gruppo: lavorare per la squadra, avere tutti la stessa mentalità, sia chi era in campo a giocare, sia chi rimaneva in panchina. Questa è la carta vincente che ha fatto la differenza. Thiago Motta è un grande allenatore, è un piacere lavorare con lui”.