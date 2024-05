Trevisani: “Al Napoli l’unico che è realmente mancato è Spalletti”

Il giornalista Riccardo Trevisani parla ai microfoni di Radio Serie A, commentando l’andamento degli azzurri e chi è mancato in questa stagione. Per chi diceva che l’elemento che ha fatto crollare il Napoli sia stato l’addio di Kim:

“Quelli che dicevano: ‘Eh ma al Napoli manca Kim per quello non ha fatto 90 punti’… No, al Napoli gli manca Spalletti Luciano da Certaldo, punto. Non gli manca nient’altro. Perché Kim è stato molto bravo, molto utile, molto tutto… Ma è come tutti gli altri giocatori del Napoli uno che ha fatto una stagione da tre punti sopra l’average di quella che è stata la sua carriera, perché aveva Spalletti“