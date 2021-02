Il Mattino: dov’è finito il brillante Lorenzo? Insigne deve riposare

Uscito dal campo solo per un infortunio al polpaccio, Lorenzo Insigne è diventato un insostituibile per il Napoli di Gattuso. E anche quando potrebbe riposare, il tecnico non riesce a fare a meno del suo capitano.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Il capitano è prevedibile nel tiro, commette errori nei passaggi, raramente la spunta nell’uno contro uno: il rigore sbagliato contro la Juve in Supercoppa sembra averlo segnato, dov’è finito il brillante Lorenzo? Accusa la fatica di chi gioca sempre (e peraltro con un notevole dispendio di energie) però sembra che lamenti anche una flessione sul piano mentale. Il suo contributo può essere fondamentale per il rilancio della squadra”