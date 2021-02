Prestazione insufficiente di Bakayoko, il franco-ivoriano bocciato

Bakayoko non riesce a trovare lo smalto giusto per incidere ancora nel Napoli di Gattuso. I voti in pagelle delle principali testate giornalistiche per lui:

Corriere dello Sport – Voto 5 :Prestazione anonima del franco-ivoriano. Nel primo tempo soffre le incursioni dell’Atalanta.

Gazzetta dello Sport – Voto 5: Non riesce ad incidere a centrocampo, lascia un buco aperto grazie al quale gli orobici spingono centralmente.

Tuttosport – Voto 5,5: Non usa il fisico e spesso si ritrova ingabbiato. Perde molti duelli a centrocampo.

Il centrocampista sembra ancora spaesato a diversi mesi dal suo acquisto, fortemente voluto da Gattuso ma al momento non incide a livello di prestazioni nello scacchiere azzurro. Spesso fuori tempo e mai a svolgere pienamente il suo ruolo di diga.