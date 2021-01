CdM – De Laurentiis mette pressione a Gattuso: vuole gioco e punti

Ieri sera il Napoli ha confermato «la piena fiducia» a Gennaro Gattuso, nonostante le notizie dei contatti di ADL con altri allenatori negli ultimi giorni.

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione:

“Nei giorni in cui il dibattito su Gattuso era acceso, lui è rimasto ad osservare. Ad ascoltare, anche ad immaginare se fosse il caso di dare una sterzata. Magari ci pensa ancora, ma prima deve avere risposte. Quelle del campo, appunto. Le uniche alla fine che spostano. In certi momenti non è necessario parlare, e il silenzio andava interpretato nella direzione dell’attesa. Stasera il patron è al San Paolo, ieri sera è arrivato all’improvviso nel ritiro azzurro all’hotel Britannique. Scelto il momento migliore per dispensare fiducia ma in qualche modo anche per mettere pressione. De Laurentiis vuole vedere gioco e punti, vuole regalarsi un’altra sfida con l’Atalanta (semifinalista che ha battuto la Lazio). E sarebbe una prima risposta alle sue riflessioni”.