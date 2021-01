Gazzetta – Gattuso non le manda a dire ai suoi, il gruppo è con lui

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena che riguarda il tecnico e i suoi uomini.

Gennaro Gattuso ha cercato di spronare i suoi uomini per avere una risposta in vista delle prossime partite. Si sarebbe accesa dunque una piccola discussione con gli uomini chiave dello spogliatoio dai toni però non eccessivi. L’allenatore vuole una risposta dai vari Insigne, Koulibaly, Ospina e Manolas.

Loro dovranno guidare il Napoli mentalmente nelle prossime uscite, ma il sostegno al tecnico non è mancato. I più grandi del gruppo hanno riposto massima fiducia in lui.