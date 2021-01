La situazione Gattuso è al centro anche della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport. Il quotidiano rosa dedica uno spicchio al Napoli in cui scrive: “Gattuso è separato in casa. Dieci giorni decisivi”. In gran risalto il derby tra Inter e Milan. Evidenziata anche un’offerta della Juventus per Gianluca Scamacca, che ammonta a 22 milioni di euro. Infine, la cessione di Papu Gomez al Siviglia, che lascia l’Atalanta.