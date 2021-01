La prima pagina de Il Corriere Dello Sport, mette in risalto un contatto tra Rafa Benitez e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’allenatore spagnolo ha preso 48 ore di tempo per decidere, mentre il tecnico Gennaro Gattuso resta in bilico. Grande spazio è dato al derby tra Inter e Milan, match di punta dei quarti di finale della Coppa Italia. Si parla anche del gelo tra l’allenatore della Roma Paulo Fonseca e l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.