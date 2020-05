Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il via libera agli allenamenti ed il tutto è fissato per il 18 maggio.

Per quanto riguarda la ripartenza del campionato, tutto è ancora in bilico e da decidere. Si aspetteranno forse gli altri tamponi per decidere come muoversi.

In questo momento gli allenamenti sono ancora individuali, per la ripresa si pensa alla settimana tra il 7 e il 14 giugno al momento.

In Serie A sono ancora tante le positività e questo magari non aiuta nella decisione estemporanea. Si aspetta ancora per decidere le sorti di questa dannata stagione.