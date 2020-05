Antonio Corbo, giornalista sportivo, fa il punto del mercato del Napoli su Repubblica partendo da una notizia che riguarda la panchina: “Gattuso resta al Napoli. Aveva altro offerte ma ha scelto l’azzurro”.

Il giornalista ha poi proseguito: “Mister Gattuso ha anche dato i tre nomi da mettere sul mercato per monetizzare. Si tratta di Koulibaly, Allan e Milik. I tre calciatori a fronte di buone offerte potrebbero partire”.

Poi Insigne: “Il capitano ha cambiato agente perchè ha sposato la causa Napoli. Resterrà in azzurro e attende di sapere chi saranno i suoi compagni di reparto”.

Infine su Mertens e sui possibili nuovi innesti: “Mertens ha pronto il taxi in direzione aereoporto. Il belga non ha problemi sul contratto proposto da ADL ma vuole il condono sulle multe per mettersi tutti alle spelle quella triste vicenda di novembre. Gattuso spinge per la sua permanenza e ritiene Petagna non un valido sostituto, per caratteristiche, di Dries. Il mister è stato chiaro sul nome che vuole in attacco: Ciro Immobile, i soldi potrebbero arrivare dalle cessioni suddette. Immobile piace tanto anche a Giuntoli”.