Secondo quanto riportato dal quotidiano Times, ci sarebbe il rischio di non poter dare il via alle qualificazioni per le due coppe europee: Champions ed Europa League.

Resta da capire come si può evitare una scelta del genere, al momento non del tutto improbabile.

Infatti la nuova stagione potrebbe partire ad ottobre prossimo:visto che quella corrente potrebbe finire al termine del mese di agosto, aumentano i dubbi per quanto concerne la possibilità di disputare match dubito dopo la fine della stagione presente. Tanto dipenderà dai prossimi mesi.