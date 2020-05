In questo periodo di pausa dal calcio giocato, il calciomercato è diventato l’argomento centrale in tema calcistico. È per questo che torna la rubrica “Calciomercato MN” per analizzare i risvolti in casa Napoli.

CASO HYSAJ – Il terzino albanese tramite il suo agente ha fatto sapere (clicca qui per approfondire) che ha intenzione di lasciare Napoli. Hysaj è in scadenza nel 2021 e quindi gioca con la dirigenza azzurra su: “O mi vendi o mi perdi a zero”, forte anche di qualche club che avrà mostrato interesse ma che non risponde alle richieste del Napoli. Il prezzo del cartellino, ad ora con il contratto in scadenza, dovrebbe agirarsi intorno a poco o più di 20 milioni di euro. ADL riuscirà ad ottenere l’offerta giusta? Conviene ad Hysaj giocare di forza con il Napoli? Lo scopriremo solo vivendo.

MERTENS – Il belga tiene tutti con il fiato sospeso. Tante le squadre che lo stanno contattando: in particolare Inter e Chelsea. Mertens però non vuole tradire l’amore del popolo napoletano e sembra quindi orientato ad un trasferimento all’estero. Tutto chiuso con il Napoli? Assolutamente no, il calciatore ha ricevuto la proposta di De Laurentiis e sicuramente prima di ogni mossa incontrerà il patron azzurro.

SOGNO IMMOBILE – Sogno o son desto? Ovviamente a chi non piacerebbe avere Ciro Immobile in squadra. L’attaccante della Lazio è ormai una garanzia in Serie A. Ma si sa che con Lotito non è semplice trattare. Inoltre siamo sicuri che Immobile dopo aver centrato la Champions da capitano della sua Lazio voglia partire? Unica certezza ad oggi è che il suo nome è l’unica richiesta di Gattuso in caso di partenza di Milik e Mertens. D’altronde se mandi via due top, un grande nome per dare entusiasmo alla piazza devi pur sempre portarlo: e per un Ciro che va, un Ciro che viene non sarebbe una cattiva idea.