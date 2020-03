Il Mattino – Tonali e Castrovilli, il Napoli va all’assalto solo in un caso

Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, non si placa l’interesse di Aurelio De Laurentiis verso i giovani calciatori italiani. Dopo l’acquisto, due anni fa, di Meret e quest’anno di Di Lorenzo, il Napoli punta ora su altri due gioiellini nostrani: Tonali e Castrovilli.

In particolare, l’assalto al calciatore del Brescia può davvero concretizzarsi, in quanto ADL lo considera un vero campione, ma solo in un caso. Ovvero che le pretese di Cellino si abbassino da quegli 80 milioni di euro al momento irraggiungibili per la società partenopea.