Come riferisce l’edizione odierna de “Il Mattino”, la storia d’amore tra Napoli e Demme ha radici ben più profonde. Il quotidiano partenopeo svela infatti come il centrocampista tedesco conquistò Cristiano Giuntoli già due anni fa, quando il Napoli sfidò il RB Lipsia, squadra di cui Demme era capitano.

Ora che esigenze tecniche richiedevano copertura in quel ruolo, il ds azzurro non ci ha pensato su due volte. Ne ha parlato con Gattuso, qualche rapido sguardo ai video e via con la trattativa lampo. Questo è Demme: uno specialista del ruolo con leadership innata e, tra l’altro, già diventato un protagonista del Napoli.