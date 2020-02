Tuttosport rivela: “Mertens ha allontanato le voci di mercato per un motivo su tutti”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il possibile rinnovo del contratto non è l’unico obiettivo di Mertens. Scrivere la storia del Napoli ed entrare nella classifica dei marcatori all time è uno dei motivi che ha spinto Dries a non guardare al mercato invernale. E’ in scadenza di contratto e non vorrebbe lasciare Napoli, ma la distanza tra le parti è il grande nodo da superare.

Il belga chiede cinque milioni per il cartellino ed un triennale da cinque milioni a stagione mentre il Napoli gli offre un biennale da quattro milioni a stagione, più un bonus di un milione.