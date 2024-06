Satin: “Khephren Thuram per tecnica e a livello economico può essere una possibilità, ma ha richiesta da altri club”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente Bruno Satin, che ha parlato di Khephren Thuram, in scadenza con il Nizza nel 2025 e nel mirino di svariati club, tra cui il Napoli. Queste le sue parole: “Sia a livello tecnico che a livello economico può essere una possibilità molto interessante, anche a livello del transfert penso sia una cosa accessibile. Il ragazzo ha però soltanto un anno di contratto col Nizza, e avrà sicuramente richieste da parte di altri club. Non è un giocatore da mettere sulla fascia, è un box to box, che si proietta molto verso l’area avversaria. Un calciatore di top livello alto circo 1.90. L’anno scorso doveva trasferirsi al Liverpool, ma alla fine sono riusciti a convincerlo per restare. Non so se il Napoli sarà in grado di convincerlo, perché ha sicuramente molte richieste importanti. A livello caratteriale rispetto al fratello che gioca nell’Inter è molto diverso, è un ragazzo introverso e più tranquillo, è davvero un ottimo elemento”.