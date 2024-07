L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte è considerato più avvantaggiato rispetto ai nuovi allenatori di Milan e Juventus. Conte è messo meglio di Thiago e Fonseca, perché ha già quasi tutti i titolari e non deve fare rivoluzioni tattiche. Deve estirpare quel che resta del palleggio estenuante di Sarri e pretendere verticalità, con la palla subito alle punte. Per l’aggressività da pressing si è appoggiato alla lezione fresca di Spalletti. Di suo, per ora, ha messo il duro lavoro, cioè i cavalli nel motore con i suoi allenamenti stancanti.