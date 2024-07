L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul ritiro del Napoli in quel di Castel di Sangro. Secondo il quotidiano il ritiro del Napoli agli ordini di Conte non è una passeggiata: piuttosto una corsa al superamento dei propri limiti. Il tecnico sa infatti che solo attraverso la fatica ed il sudore si può crescere ed abbattere ostacoli insormontabili. Kvaratskhelia a metà allenamento ha fatto ricorso alle cure mediche mimando un fastidio alla zona lombare. Lo spray ha fatto effetto e la freccia azzurra ha ripreso a correre. Stesso discorso per Anguissa a causa di un affaticamento al flessore della gamba destra. Il camerunense però non si è sottratto alla fatica e dopo una piccolissima pausa ha ripreso a correre. Chi invece ha alzato bandiera bianca sul finire della serie massacrante è stato Politano che già durante le prime serie era in affanno. L’ex Inter ha provato a restare in scia salvo poi dover dare forfait. Per lui esercizi di stretching con l’aiuto dei fisioterapisti.