L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo Jesper Lindstrom, passato all’Everton nella formula del prestito con diritto di riscatto, sarà la volta di dire addio a Leo Ostigard. Il difensore norvegese andrà al Rennes a titolo definitivo per 7 milioni.