L’edizione odierna di la Repubblica ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano infatti la Fiorentina vorrebbe rinforzare la propria linea mediana con Jens Cajuste in uscita dal Napoli. Dopo un primo anno in Italia non proprio esaltante, lo svedese cerca riscatto e i viola potrebbero pensarci al netto delle difficoltà di arrivare a Lovric. Al momento però i viola non hanno formulato ancora un’offerta al club azzurro.