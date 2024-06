Ufficiale – Fabio Cannavaro lascia l’Udinese, con un post su Instagram annuncia che non continuerà con i friulani

Fabio Cannavaro ha avuto la possibilità in quest’ultima parte di stagione di cimentarsi su una panchina di Serie A, portando alla salvezza l’Udinese. Nonostante i buoni risultati ottenuti nel mese e mezzo con i friulani, il tecnico campano non continuerà ad allenarsi in Friuli nella prossima stagione. Come annunciato con un post sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere che nell’incontro avuto con il presidente Pozzo si è deciso di non continuare il rapporto professionale e lavorativo. Questo il suo post: