L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle parole di ieri del direttore sportivo Giovanni Manna durante la conferenza stampa di capitan Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il DS azzurro Giovanni Manna, ieri alla sua prima uscita ufficiale da Ds azzurro, ha chiarito senza mezzi termini gli obiettivi stagionali del club per la nuova stagione che sta per avviarsi. Secondo il direttore l’obiettivo del Napoli è quello di riconquistare quest’anno almeno un posto in Champions. Parole e musica di Giovanni Manna che si dice fiducioso della squadra che sta venendo su. Al tempo”.