Scotto: “C’è un modulo che Conte ritiene più adatto a questo Napoli. Punterà sui rientranti dai prestiti”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha fatto il punto sul Napoli che sarà tra conferme, ritorno dai prestiti e nuovo modulo: “Conte ha chiesto solo tre rinforzi: un difensore bravo sia a 3 che ha 4, un centrocampista di qualità per sostituire Zielinski e ovviamente il vice Osimhen. C’è da capire chi andrà via, ma ci saranno tanti ritorni importanti dai prestiti come Caprile, Folorunsho e Gaetano per citarne alcuni. Vorrebbe la riconferma di Di Lorenzo e Kvara, così da provare nelle prime settimane un 4-2-3-1, ideale con la rosa attuale. Le immediate alternative sono il 3-5-2 e il 3-4-3, usate spesso da Conte in carriera. Difficilmente vedremo un Napoli Camaleontico, il tecnico preferisce seguire un solco ben preciso”.