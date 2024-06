Morabito: “Il Napoli ha bloccato Gimenez, a 35 milioni si chiude! Ma serve partenza di Osimhen”

Vincenzo Morabito, intermediario di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui svelato, il Napoli avrebbe bloccato Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Al momento in Inghilterra sono tutti in posizione di attesa per Osimhen. Paradossalmente se ne parlava più l’anno scorso che quest’anno. A me risulta che il Napoli ha già bloccato Gimenez. Quando partirà Osimhen, il club azzurro prenderà l’attaccante del Feyenoord. Costi? Secondo me a 35 milioni di euro lo chiudono. Hanno parlato con gli agenti, ho contatti in Olanda e mi dicono che la cosa è bella apparecchiata. Ovviamente però è un’operazione condizionata alla partenza di Osimhen. L’Arsenal non credo che spenda più di 70-80 milioni per l’attaccante”.