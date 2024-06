Retegui-Gudmundsson, il Ds del Genoa: “Non è il momento di trattenere tutti i giocatori”

Marco Ottolini, Ds del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Tra gli argomenti, si è parlato della possibile permanenza di alcuni giocatori genoani particolarmente ricercati sul mercato. Pur senza far nomi, il dirigente ha lasciato intendere qualcosa a proposito di queste voci. Stando a varie news, il Napoli seguirebbe sia Albert Gudmundsson che Mateo Retegui. Di seguito, le sue parole. “Arriverà il momento in cui magari potremo trattenere tutti i giocatori, non è ancora quel tempo. Dobbiamo assecondare il percorso di crescita dei calciatori e sono dell’idea che quando arriva un’offerta debba essere presa in considerazione. Poi il club farà le sue valutazioni”.