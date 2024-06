L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano l’ultima settimana è stata molto intensa per il nuovo Ds Giovanni Manna. Il presidente De Laurentiis gli ha affidato la rifondazione del Napoli ed è stato lui a seguire passo passo la trattativa che ha permesso al club di arrivare a Conte. De Laurentiis ha seguito gli aggiornamenti a distanza e adesso tocca a lui dirigere le operazioni per chiudere l’affare. I contratti sono stati letti e approvati da entrambe le parti, mancano le firme e il tweet del presidente. Ma questi sono dettagli, tutti i napoletani interessa solo l’ufficialità del mister. Questa dovrebbe arrivare tra domani e mercoledi. Nel frattempo De Laurentiis sta cercando una cornice di prestigio per la presentazione della prossima settimana.