Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con l’uscita di Lindstrom mi sento di pensare a qualche ‘diavoleria’, mi aspetto un’operazione in entrata. Per ciò che riguarda il centrocampo può uscire anche Gaetano che merita il meglio ed anche Cajuste. A quel punto il Napoli affonderebbe il colpo Brescianini, ma attenzione a Manna che conosce bene il mercato internazionale.

Amichevoli? Tommaso Bianchini ha trovato la squadra dell’Egnatia dopo che l’Adana Demirspor ha dato forfait. Brescianini non arriverà entro le prossime 48 ore, ci vogliono i tempi giusti. Noto più un’ansia per la questione Osimhen dall’esterno che da parte del Napoli. C’è ancora tempo, Napoli-Hellas Verona non si gioca domani. Lukaku poi già conosce Conte, non ha bisogno di chissà quanto tempo per ambientarsi”.