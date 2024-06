L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la clausola rescissoria da 130 milioni ed il suo ingaggio da 10 milioni sembrano spaventare i suoi corteggiatori. Tanto che finora il Napoli non ha ricevuto offerte tali da iniziare una trattativa. Giugno è appena iniziato, il giro dei centravanti non è ancora partito e il suo agente Calenda è al lavoro. Dopo una stagione piena di contraddizioni e difficoltà, e un impiego meno continuo dell’anno scorso tra problematiche fisiche, Coppa d’Africa e successivo stress va da sé che per il Napoli sarà più difficile venderlo a fronte dei 130 milioni della clausola. Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 milioni, lo United, andò addirittura oltre, ma De Laurentiis fu irremovibile. Al momento, le cifre che girano sono meno ingenti, ma l’Al-Hilal non avrebbe problemi ad accendere la clausola e a portarlo in Arabia. Osimhen però sogna la Premier: di recente s’è riaffacciato l’Arsenal. E Poi c’è sempre il Psg, dove Victor è letteralmente di casa.