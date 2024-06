L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano è l’Arsenal uno dei club interessati ad Osimhen: la clausola del nigeriano spaventa, ma i Gunners hanno un po’ di calciatori che non dispiacciono al Napoli. I giocatori in questione sono il centrocampista inglese Smith Rowe, 23 anni, ed il difensore giapponese Tomiyasu, 24 anni, ex Bologna e anche obiettivo dell’ultimo mercato invernale..