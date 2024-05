L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante Matteo Politano. Secondo il quotidiano è uno dei pochi azzurri a salvarsi in questa stagione e potrebbe superare il suo record realizzativo. Politano infatti con otto reti e sei assist è il giocatore italiano che ha partecipato a più gol in questo campionato. Con un altro gol o assist supererebbe il suo record in una stagione che è 10 reti e 4 assist nel 2017-2018, con il Sassuolo.