L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante il centrocampo del Napoli per la prossima stagione. Secondo il quotidiano a centrocampo la situazione è molto intricata. Il sogno si chiama Georgiy Sudakov dello Shakhtar, che a gennaio era vicino al trasferimento in Italia. La richiesta degli ucraini, però è di circa 50 milioni e il Napoli non ha ancora deciso se affondare su tale colpo per il reparto.