L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rebus nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il presidente De Laurentiis sarebbe pronto per trarne le conclusioni sulla questione nuovo allenatore del Napoli e potrebbe mancare poco per l’annuncio ufficiale. La terribile stagione che sta per finire è stata un avvertimento per il patron azzurro, che non vuole mai più ripetere gli stessi errori. Perciò si dovrà avviare un progetto tecnico coerente e nei tempi giusti. Per farlo, una volta assicuratosi il nuovo DS Giovanni Manna si dovrà scegliere il prima possibile il nuovo allenatore, il cui annuncio è atteso per fine campionato, magari anche subito dopo l’ultimo match stagionale con il Lecce.